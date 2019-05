एक्ट्रेस रिचा चड्ढा की एक पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्‍होंने देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्‍ट शेयर किया था जिसके बाद से उन्‍हें तरह-तरह के मजेदार सजेशन आ रहे हैं। कुछ फैंस ने उनकी पोस्‍ट पर कमेंट करते हुए खिंचाई भी की है। एक फैन ने तो लिखा कि कहिए मोदी है तो मुमकिन है।

'फुकरे' फेम ऋचा चड्ढा अक्सर ही पोस्‍ट शेयर कर फैंस से बात करती रहती हैं। देर रात उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा कि वह आखिर क्‍यों नहीं सो पा रही हैं। उनकी इस पोस्‍ट पर फैंस ने तरह तरह के सजेशन दिए। तो कई फैंस ने उनकी खिंचाई भी की।

Why can't I sleep

एक यूजर ने लिखा कि बेवजह इश्‍क में पड़ने का नाटक मत करिए। यूजर ने आगे लिखा कि आप दोपहर में सोई थीं इसलिए नींद नहीं आ रही है। एक ने लिखा कि यह प्‍यार का जादू है। इसके साथ ही एक फैन ने रिचा चड्ढा को सजेशन देते हुए लिखा कि वह भारत का संविधान पढ़िए हिंदी में। समझने से पहले नींद आ जाएगी।

एक फैन ने लिखा कि प्‍लीज ट्राई, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं, एक फैन ने कहा मच्‍छर काट रहे होंगे। रिचा चड्ढा के एक फैन ने उनसे मदद की पेशकश भी की। रिचा चड्ढा ने एक फैन को जवाब में लिखा कि वह बहुत थक गईं थीं, इसलिए नींद नहीं आ रही लेकिन वह हर दिन बच्‍चे की तरह ठीक से सोती हैं।

Bewajah ishq me padne ka natak mat kariye.... aap dupher me soi thi isliye neend nhi aa rhi😅😅😅

