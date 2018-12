अनुपम खेर की फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर जारी हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऋषि कपूर ने भी ख़ूब तारीफ़ की है। ऋषि इन दिनों अमेरिका में हैं और अपना इलाज करवा रहा हैं, बीमारी को लेकर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और वहीं उन्होंने इसकी तारीफ की है। ऋषि कपूर ने फिल्म का ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर अनुपम खेर की सराहना की है। इस बारे में लिखते हुए ऋषि कपूर कहते हैं,' पॉलीटिकल फिल्म होने के बाद भी ट्रेलर बहुत ही दिलचस्प और शानदार है। अनुपम खेर आपकी अदाकारी के लिए जुनून को देखकर मैं हतप्रभ हूं और मैं आशा करता हूं कि आप आपके फिल्म स्कूल में इसे पढ़ाते भी होंगे। अक्षय खन्ना का भी लुक देखने लायक है। मैं आप दोनों को इस फिल्म के लिए बधाई देता हूं।'

What a wonderful trailer of a film promising to be political yet interesting. @AnupamPKher your passion for your craft is what I hope you teach at your film school. And how smashing does our Akshay Khanna look! Congratulations beforehand!

— Rishi Kapoor (@chintskap) December 28, 2018