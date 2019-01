मुंबई। 'एक था टाइगर' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले निर्देशक अली अब्बास जफर एक बार फिर अपनी फेवरेट कटरीना कैफ और सलमान खान के साथ फिल्म 'भारत' लेकर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में अली अब्बास ने बताया था कि, कटरीना कैफ को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी। उस वक्त वे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त थीं, बावजूद उन्होंने भारत की शूटिंग के लिए वक्त निकाला। बता दें कि, सलमान खान के फैंस फिल्म का टीजर देखने के लिए बहुत बेकरार है। फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने ट्विटर पर 'भारत' के टीजर की एक झलक शेयर की है।

फिल्म 'भारत' के टीजर की एक झलक शेयर करते हुए अतुल ने लिखा है कि, 'Countdown begins @bharat_thefilm #Teaser. लगभग 19 सेकंड के इस टीजर में भारत का झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के बैंकग्राउंड में ढोल बज रहा है और कुछ लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का टीजर रिपब्लिक डे यानि 26 जनवरी के खास मौके पर रिलीज किया जाएगा।

All the @BeingSalmanKhan fans , don’t loose your hearts , it was our conscious decision not to release anything about @Bharat_TheFilm on Bhai’s birthday, we are still shooting the film , Naye saal mein nayi film ki baat karegein , Naam Bharat hai ..date bhi special Hogi ❤️

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) 28 December 2018