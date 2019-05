Salman Khan cropped Aishwarya Rai’s Face:बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'मलाल' के ट्रेलर की लिंक के साथ एक फोटो भी शेयर किया है। बता दें कि, फिल्म 'मलाल' से भंसाली अपनी भांजी शर्मिन सहगल और जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी को लॉन्च कर रहे हैं। शनिवार को इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस खुशी में सलमान खान ने भी शर्मिन की बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। लेकिन, सलमान द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Just like that, it's time now to see this beautiful little Sharmin bloom on the silver screen in her debut film, Malaal. May this new journey bring you all luck and lovehttps://t.co/NMy5nsJFT6 @sharminsegal #MalaalTrailer @bhansali_produc @TSeries pic.twitter.com/19UMiR0EzU

