View this post on Instagram

Sushmita Sen shares a beautiful video with her co star Salman Khan from his birthday last night! 💖💖 Follow @glamourupdate * * #glamourupdate #suhanakhan #shahrukhkhan #summer #aryankhan #abramkhan #ananyapanday #gaurikhan #akashambani #shlokamehta #ahilsharma #mishakapoor #shahidkapoor #taimuralikhan #karishmakapoor #arjunkapoor #salmankhan #janhvikapoor #jacquelinefernandez #shraddhakapoor #kareenakapoorkhan #kareenakapoor #sonamkapoor #sonakshisinha #ranbirkapoor #varundhawan #aliabhatt #anushkasharma #aaradhyabachchan #aishwaryaraibachchan_arb