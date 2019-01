गायिका और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की फिल्म 'दोस्ती के साइड इफेक्ट' का ट्रेलर जारी हुआ है। अभी तक आपने सपना को केवल नाचते-गाते देखा होगा। इस ट्रेलर में उन्हें गन चलाते देखिये और आईपीएस अफसर की ट्रेनिंग लेते हुए भी देखिये। इस ट्रेलर में दोस्त की बातें हैं और उसूलों की भी। नहीं है तो नाच-गाना, जिससे सपना की पहचान बनी है।

सपना चौधरी ने इससे पहले इस फिल्म के टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसमें सपना चौधरी के अलावा विक्रांत आनंद, जुबेर खान और अंजू जाधव नजर आ रहे हैंl इस फिल्म का निर्देशन हादी अली अबरार ने किया हैl यह फिल्म पहले 14 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, अब 8 फरवरी को लग रही हैl इस बारे में सपना चौधरी ने सोशल मिडिया पर लिखा था, 'दोस्ती के साइड इफेक्ट' नामक फिल्म के साथ मेरा बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है। इसकी घोषणा करते हुए मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं। इसे आप यहां पर देख भी सकते हैं। इस मौके पर मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया हैl जिनमें मेरा परिवार, दोस्त, प्रशंसक, मुझसे नफरत करने वाले, मेरी टीम, मेरे सभी सह-अभिनेता, मेरे निर्देशक हादी अली अबरार, निर्माता जल डेनियल, मैनेजर पवन चावला शामिल हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं।

गौरतलब है कि सपना चौधरी बिग बॉस के माध्यम से प्रसिद्ध हुई थी और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनके गाने खूब सुने जाते हैंl सपना चौधरी की लोकप्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि हाल ही में हुए एक शो में सपना चौधरी जैसे ही शो समाप्त करके जाने लगी तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। खली के समझाने के बाद भी भीड़ पीछे नहीं हटी तो सपना के भाई कर्ण ने हवाई फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग होने की पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। दूसरी ओर हवाई फायरिंग होते ही आयोजन स्थल पर सनसनी फैल गई। सपना चौधरी को निजी सुरक्षाकर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया और उन्हें सकुशल यहां से निकाला।

