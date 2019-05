टीवी शो ‘भाबीजी घर पर है’ का चेहरा बन चुकी गोरी मेम की भूमिका निभाने वाली कलाकार सौम्या टंडन जल्द शो के सेट पर नजर आएंगी। इस बार अपने बेटे को भी सेट पर लेकर आ रही हैं, जो अभी कुछ महीने का है। सौम्या टंडन ने अपने वापसी को लेकर निर्माता के सामने एक शर्त भी रखी है. जिसके अनुसार वह कम शूट करेंगी और घर के पास ही काम करना पसंद करेंगीl

सौम्या ने कहा है कि वह बेटे को दूध पिलाने के मामले में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगी, वह कम शूटिंग करेंगी और घर के पास ही करेंगीl सौम्या 'भाबीजी घर पर है' के सेट पर उनके बेटे को लेकर आई थीं। अब पहले की तरह वह लगातार लंबे समय तक शो की शूटिंग नहीं करेंगीl शो निर्माता Binaefer Kohli सौम्या टंडन को शो में वापसी से बहुत खुश हैं और उन्हें मांगों से भी कोई दिक्कत नहीं है।

This #womansday2019 I look at you and can’t believe I could create something as beautiful and precious like you. Women can create miracles and do impossible. To all the wonderful women a shout out to you all - just believe in yourself and do wonders #happywomansday2019 . Thanks for this lovely picture to the amazing @sachin113photographer