VIDEO : कपिल शर्मा के शो का नया प्रोमो हुआ रिलीज

कपिल शर्मा अपने नए शो के साथ छोटे परदे पर वापसी करने वाले हैं। हाल ही में प्रोमो की एक झलक भी देखने मिली थीं और अब यह पता चल गया है कि उनका ‘फ़ैमिली टाइम’ कैसा गुज़रने वाला है।

पता ही होगा कि कपिल शर्मा के शो का नाम 'फ़ैमिली टाइम विथ कपिल' रखा गया है। उनका शो जब कलर्स टीवी पर आता था तो उसका नाम ‘कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल’ था लेकिन जब वो सोनी पर रिलीज़ हुआ तो उसका नाम 'द कपिल शर्मा शो' हो गया। अब कपिल जब छोटे परदे पर वापसी कर रहे हैं तो नए नाम के साथ लेकिन चैनल वही होगा। शो का नया प्रोमो आया है। इस बार कपिल अपनी नौकरानी(किरदार) के साथ हैं। न्यूज़ पेपर और चाय मांगते हैं तो जवाब मिलता है पहले पिछला हिसाब चुकता करो तब आगे की बात। दूध और पेपर वाला बोल कर गया है उधार बंद। टीवी शुरू करते हैं तो लिखा आता है 'ये सुविधा आपकी आर्थिक स्थिति और बिल न भरने की वजह से बंद कर दी गई है।' नौकरानी ने भी धमकी दे डाली है कि वो भी आगे से काम पर नहीं आएगी। पूरा वीडियो यहां देखें...

Ek naya twist, ek naya safar... Par wahi @kapilsharma Fir hoga uske saath hansi ka safar shuru. #FamilyTimeWithKapilSharma jald hi sirf Sony Entertainment Television par.