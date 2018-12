दो दिन पहले सलमान ख़ान की बर्थडे पार्टी में शाहरुख़ भी पहुंचे थे। इस दौरान शाहरुख और सलमान के साथ ख़ूब मस्ती की। इस पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान और शाहरुख़ मिलकर गाना गाते हुए नज़र आ रहे हैं।

सलमान की बर्थडे पार्टी में दोस्ती के तार झनझनाए तो सुरों की जुंबिश से महफ़िल में रौनक़ आ गई। बॉलीवुड के करण-अर्जुन 'सत्ते पे सत्ता' का सुपर हिट गाना 'प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया' गा रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फ़िल्म का यह गाना अक्सर अलग-अलग तरीक़े से इस्तेमाल होता रहा है, मगर शाह रुख़ और सलमान को इसे गाते हुए सुनने और देखने का नज़ारा दोनों के फ़ैंस के लिए दिलचस्प है। वीडियो सलमान के फ़ैन क्लब ने शेयर किया है।

Karan Arjun in the house! This video of #SalmanKhan and #ShahRukhKhan jamming together is sure to make your day! 😘❤️😍