Kabir Singh Inspired Hilarious Memes: शाहिद कपूर के डायलॉग हो रहे हैं Viral, फैंस ने कहा-' ये तो Blockbuster है'

Kabir Singh Inspired Hilarious Memes: शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में शाहिद कपूर एक जुनूनी आशिक का किरदार प्ले कर रहे हैं, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म 'कबीर सिंह' के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर फैंस और यूजर्स का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसे देखते ही उनके फैंस ने इस फिल्म को सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर करार दे दिया है। वहीं, फिल्म के डायलॉग 'नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा, बोला ना नहीं आऊंगा' और 'I am not a rabel without cause' पर फनी मीम्स बन रहे हैं। यूजर्स इसे लोकसभा चुनाव और एजुकेशन सिस्टम से जोड़ रहे हैं। कबीर सिंह के वायरल मीम्स लोगों को खूब पंसद आ रहे हैं।

When teacher ask me to go out of class

Me:#KabirSinghTrailer pic.twitter.com/tFuzqJmBWo — ☣SaŤaN☣ (@__shan10u) 13 May 2019

यूजर्स ने शाहिद कपूर के रफ लुक, एग्रेसिव और ड्रग एडिक्ट सीन्स पर भी मजेदार मीम्स बनाए हैं। बता दें कि, शाह‍िद की फिल्म कबीर सिंह 2017 में आई तेलुगू ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म में शाहिद के अपोज‍िट कियारा आडवाणी हैं। इस फिल्म को संदीप वांगा ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म का प्रोडक्शन भूषण कुमार ने किया है।

सोशल मीड‍िया पर कई यूजर्स ने इसे शाह‍िद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है।

फिल्म में शाह‍िद की एक्ट‍िंग स्किल एक बार फिर काफी इम्प्रेस‍िव है।





शाह‍िद के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी के लुक को फैंस ने पसंद किया है।

Absolutely fantastic... The original #Telugu version is one of my favourites... Yet, couldn't take my eyes off #KabirSingh trailer... Stars Shahid Kapoor and Kiara Advani... Directed by Sandeep Reddy Vanga... 21 June 2019 release... #KabirSinghTrailer: https://t.co/R78SrjAP37 — taran adarsh (@taran_adarsh) 13 May 2019





कबीर सिंह एक ऐसे शख्स की कहानी है, जो पेशे से एक सनकी डॉक्टर है। वो सिर्फ अपने मन की सुनता है। कबीर सिंह एक पागल प्रेमी और एक विद्रोही भी है, जो कि प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। अधूरे प्यार की वजह से कबीर सिंह शराबी और ड्रग एडिक्ट बन जाता है।

When your whole gang is going for SOTY 2 but you don't because you have read the genuine Movie Reviews.#KabirSinghTrailer pic.twitter.com/CpEodfXKMH — Sarthak Mishra🕉️ (@thememezaada) 13 May 2019