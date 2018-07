VIDEO : बेटी के साथ एक्टिंग करके इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, एड हुआ वायरल

इस साल मई में अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने एक विज्ञापन शूट किया था। अब वो विज्ञापन ऑन एअर हुआ है।

श्वेता ने पहली बार एक्टिंग की है और लोगों को यह पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। अमिताभ ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा है 'मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है... जब भी देखता हूं आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटियां वाकई बेस्ट होती हैं।'

T 2870 - Emotional moment for me .. tears welling up every time I see it .. daughters are the BEST !! pic.twitter.com/7Jes2GDPBo — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 17, 2018

मई में हुए इस शूट के दौरान के अनुभवों को बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा था। अमिताभ ने लिखा था 'शूट के दौरान रिक्शा चलाने वाले शरीक ने मुलाकात हुई। जब उनसे मैंने उनकी आय पूछी तो उन्होंने बताया 'रोज 1500 से 1800 कमा लेता हूं, शूटिंग होती है तो 5000 मिल जाते हैं।' यह जानकर मैं देश की तारीफ करना चाहता हूं। लोगों की तारीफ करना चाहता हूं। लेकिन खुद को बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूं, भाग्यशाली हूं जो एेसी जिंदगी मुझे मिल गई।'

शूटिंग के दौरान की तस्वीरों में बिग बी और श्वेता नंदा को साथ में एक्ट करते देखा जा सकता था। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। तस्वीर में आप देख पाएंगे कि, श्वेता अपने पिता अमिताभ की चलने में मदद कर रही हैं। श्वेता ने इसमें ट्रेडिशनल लुक अपनाया है वहीं अमिताभ एक बुजुर्ग की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बिग बी के हाथ में एक छड़ी है जिसके सहारे वे चलने की कोशिश कर रहे हैं।

Daughters be the best .. A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan) on Mar 2, 2018 at 7:13am PST

2018 इस मायने में श्वेता बच्चन के लिए हर तरह से अच्छा है खास तौर पर डेब्यू को लेकर, चूंकि इस साल उनकी नॉवेल भी आएगी। अब वे एड में भी दिखी हैं। श्वेता की नॉवेल का नाम पैराडाइज टॉवर्स है जिसे प्रतिष्ठित पब्लिशर हार्पर कोलिंस ने पब्लिश किया है। यह नॉवेल इस साल अॉक्टूबर में रिलीज होगी।

अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक और बहु एेश्वर्या दोनों फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर्स हैं। अब बिग बी की बेटी भी एक्टिंग में डेब्यू करने जा रही हैं। हाल ही में एेश्वर्या राय बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट ओपन किया था और इस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पर डेब्यू किया।