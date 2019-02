मुंबई। मशहूर गायक और संगीतकार विशाल डडलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुष्कर्मियों के बारे में दिए गए बयान को झूठा बताया है। डडलानी ने ट्वीट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि- 'झूठ! मोदी आप अपने कार्यकाल के दौरान एक भी ऐसे दुष्कर्मी का नाम बताएं, जिसे फांसी पर लटकाया गया हो। सर, निर्भया के दुष्कर्मी, आसिफा के दुष्कर्मी, यहां तक कि उन्नाव में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक सेंगर अभी भी जिंदा हैं और कुशल हैं।'

LIE! Name one rapist who has been hung in your term, Sir. Nirbhaya's rapists, Asifa's rapists, even Unnao child-rape-accused BJP MLA Sengar are still alive and well.@narendramodi ji, we know elections are near, but don't turn the pain of Indian women & girls into propaganda. 🙏🏽 https://t.co/rJuMMJNef8

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) 30 January 2019