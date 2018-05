Cannes में एेसे तैयार हुईं नई दुल्हन सोनम कपूर

शादी के बाद लोग छुट्टियों पर जाते हैं तो वहीं सोनम कपूर, कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचीं।गौरतलब है कि इन दिनों कान फ़िल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) की धूम है और बॉलीवुड भी इस फेस्टिवल में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है।

कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय बच्चन इस फेस्टिवल में रंग जमाकर देश वापस लौट आई हैं। अब नई दुल्हन सोनम कपूर ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को ही सोनम कपूर दिल्ली से कान के लिए रवाना हुई थीं।

आठ मई को मुंबई में अपने बेस्ट फ्रेंड आनंद आहूजा से शादी करने के बाद सोनम उनके साथ ही अपने ससुराल दिल्ली चली गई थीं। सोनम कपूर कान पहुंचीं तो उनका अलग ही अंदाज़ नज़र आया। बता दें कि सोनम कपूर 2011 से लगातार कान्स फ़िल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन रही हैं। इस बार उनका वहां यह सातवां साल है।

बता दें कि 8 मई से शुरू हुआ कान्स फ़िल्म फेस्टिवल 19 मई तक चलेगा। सोनम कपूर से पहले कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन, हुमा कुरैशी और मल्लिका शेरावत रेड कारपेट पर अपना जलवा दिखा चुकी हैं। इसी कड़ी में अब सोनम कपूर भी वहां पहुंच गई हैं। सोनम आज ही रेड कारपेट पर उतरेंगी। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सोनम कपूर अपने पति आनंद आहूजा के साथ कान जा रही हैं। लेकिन, सोनम कपूर कान अकेले ही पहुंची हैं। उनके पति आनंद आहूजा ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि वो सोनम कपूर को मिस कर रहे हैं और सोनम के लिए काफी गौरवान्वित भी हैं।

सोनम कपूर अपने सोशल मीडिया साइट पर लगातार वहां से तस्वीरें शेयर कर रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि वो कितनी उत्साहित हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी हाथों की मेहंदी अभी भी खिल रही हैं। शादी के बाद इतने कम समय का ब्रेक लेकर अपने काम पर लौटी सोनम ने अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि- ‘जिस काम से आप प्यार करते हैं, हमें वही काम करना चाहिए। क्योंकि तब आप अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करते हैं।’ वाकई सोनम का यह जज़्बा कमाल का है।

उसके अलावा इस लहंगे में अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए सोनम ने कैप्शन में लिखा कि- 'यूं लग रहा है जैसे कि उन्होंने तारों की किरणें पहन रखी हैं!' बहरहाल, आज सोनम कपूर कान में रेड कारपेट पर नज़र आएंगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद सोनम कपूर वहां किस अंदाज़ में नज़र आयेंगी! जोड़ते चले कि पिछले सात साल से उनकी बहन रिया कपूर भी कान में उनके साथ ही होती थीं लेकिन, इस साल वो अकेले ही गई हैं।

For the Auction dinner for NGO Positive Planet with Jacques Attali 👗: @delpozo 💎: @degrisogono 👠: @charlotteolympia 👛: @jimmychoo Styled by- @rheakapoor and @thedeepkailey Assistants - @chandniw @lydie_harrison 💄 @namratasoni 💇‍♀️ @dayaruci 📷 @thehouseofpixels @lorealmakeup @lorealhair @lorealskin