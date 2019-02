जेम्स बांड और ऑक्सीजन जैसी फ़िल्मों से मशहूर हुईं दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस साक्षी चौधरी अपने एक वीडियो के कारण ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। उन्हें इनबॉक्स में अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं।

साक्षी ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर जब अपना एक वीडियो पोस्ट किया तो एक यूज़र ने इनबॉक्स में एक बेहद गंदा मैसेज भेजा था। साक्षी का यह खुलासा और उनका जवाब अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। साक्षी तेलुगु फ़िल्मों की चर्चित अदाकारा हैं। सोशल मीडिया में साक्षी काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी दिलकश तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। ऐसे ही एक वीडियो पर साक्षी को एक यूज़र ने अश्लील संदेश भेजा था।

साक्षी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा- ''लोग मेरे फोटो और वीडियो देखने के बाद पागल हुए जा रहे हैं। मुझे इनबॉक्स में एक रात के लिए एक करोड़ देने के संदेश भेज रहे हैं। वो सभी मूर्ख हैं। मैं बिकाऊ नहीं हूं। बस देखकर काम चलाओ और मैग्नेट का पहला दिन पहला शो देखने जाओ।'' साक्षी ने यह ट्वीट 29 जनवरी को किया था, हालांकि अब उन्होंने यह ट्वीट हटा दिया है।

A post shared by Sakshi Chaudhary (@isakshi_chaudhary) on Dec 12, 2018 at 6:44am PST

कुछ लोग साक्षी के इस ट्वीट और दावे को फ़िल्म प्रमोशन से जोड़कर भी देख रहे थे। साक्षी ने 2013 में Potugadu से फ़िल्मों में करियर शुरू किया था। साक्षी के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंदिरा नाम की फ़िल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं, जिसे इस्माइल दरबार बना रहे हैं। हालांकि फ़िल्म की डिटेल्स अभी सामने नहीं आयी हैं। साक्षी देहरादून की हैं और 2011 में ग्लैडरैग्स मेगामॉडल कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मनोरंजन उद्योग की तरफ़ मुड़ी थी।

View this post on Instagram

Few people were asking me for making videos.... so here is one of them!! Sorry they were just clicked with a phone and are not so professional!! But anyway here it is ! 😊