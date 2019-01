मुंबई। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि इधर कपिल शर्मा का शो 'द कपिल शर्मा शो' टीवी रेटिंग में सुपरहिट हुआ, उधर उनके कड़े प्रतिद्वंद्वी सुनील ग्रोवर के शो 'कानपुर वाले खुरानाज' के बंद होने की खबरे आ रही हैं।

अभी एक-दो दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म भारत में बिज़ी होने की वजह से सुनील ग्रोवर 'कानपुर वाले खुरानाज' में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो शो छोड़ रहे हैं। अब खबर इससे आगे निकल गई है। सुनील ग्रोवर के हवाले से मीडिया में यह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह शो ही ऑफ एयर जा रहा है।

एक वेबसाइट से हुई बातचीत में सुनील ने स्वीकार किया कि शो उनकी वजह से बंद हो रहा है। सुनील का कहना है कि, उन्होंने यह शो 8 हफ्तों के लिए ही साइन किया था क्योंकि इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म भारत के लिए डेट्स दी हुई हैं। सुनील ने कहा कि, शो की प्रेस कांफ्रेंस और इंटरव्यूज के दौरान ही उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि मैं इतना ही समय दे पाऊंगा। सुनील ने 9 जनवरी से भारत की शूटिंग शुरू कर दी है। यह फिल्म का आखिरी शेडयूल है।

Resuming at @Bharat_TheFilm today . Next 40 days going to be fun❤️🙏 looking forward. This is the grass where @BeingSalmanKhan would be walking on, in next 10 mins. pic.twitter.com/6AYwJQ3eqy

— Sunil Grover (@WhoSunilGrover) January 10, 2019