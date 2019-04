Sunny Deol Memes Goes Viral: अब सेना की जरूरत नहीं, सनी देओल अकेले ही कर देंगे सर्जिकल स्ट्राइक

Sunny Deol Memes Goes Viral: सनी देओल के भाजपा में शामिल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं। तमाम सोशल साइट्स पर सनी देओल और उनकी फिल्मों के डायलॉग्स को लेकर मिम्स बनाए जा रहे हैं। बॉलीवुड के एंग्री मैन पर बन रहे ये फनी मिम्स खूब वायरल हो रहे हैं। इन मिम्स में कभी सनी देओल राम मंदिर को लेकर तारीख पर तारीख मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं, कुछ मिम्स में अकेले ही पाकिस्तान में सर्जिक स्ट्राइक करने की बात कहते नजर आ रही हैं। सनी के हिट डायलॉग्स को यूजर्स ने बड़े ही शानदार तरीके से सिचुएशन पर फिट कर दिया है। यूजर्स की ये क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

BJP at next Ram Mandir hearing. #SunnyDeol pic.twitter.com/f4HkR3g8x1 — Hardik Rajgor (@Hardism) 23 April 2019

बता दें कि, सनी देओल भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। सनी देओल के भाजपा में शामिल होने की खबर मिलते ही ट्विटर पर जोक्स की बहार आ गई और हर कोई अपने अंदाज पर रिएक्शन दे रहा है।

Guys we are sorted please welcome our new defence minister. No need of army for surgical strikes we will send sunny ji.@nsitharaman tu toh gayo. #SunnyDeol #BJP4India #chowkidar pic.twitter.com/yc9BnSoesW — Nirzar🔥 (@NirzarBhaidkar) 23 April 2019

Sunny Deol has joined BJP. As he was the first one to do individual surgical strike in Pakistan.. pic.twitter.com/0c8i6dfI5D — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) 23 April 2019

सनी देओल के भाजपा में शामिल होने एक यूजर ने 'दामिनी' फिल्म का वो सीन शेयर किया है, जिसमें सनी देओल 'तारीख पर तारीख...' कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में यूजर ने लिखा है कि- 'राम मंदिर की अगली सुनवाई पर बीजेपी सनी देओल का यह डायलॉग बोल सकते हैं।' वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि-'लीजिए अपने नए रक्षा मंत्री का स्वागत कीजिए, अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना की जरूरत नहीं है, हम सनीजी को भेज देंगे।'

Next time an F16 heads towards the Indian border... #SunnyDeol pic.twitter.com/fCDZHhDIOk — Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) 23 April 2019