बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लिओनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में सनी अपने बेटे को गोद में लिए हैं और कुछ लोगों के साथ पंजाबी गाने पर डांस कर रही हैं। इस वीडियो में आप रणविजय को भी देख सकते हैं।

इस वीडियो को सनी लियोनी ने हाल ही में इंस्‍टाग्राम अकांउट के जरिए शेयर किया था। इस वीडियो में वह एयरपोर्ट पर अपने बेटे को गोद में लिए हैं। उनके साथ जाने माने रियलिटी शो रोडीज के होस्‍ट रणविजय सिंह और कुछ लोग हैं। यह सभी लोग एक पंजाबी गाने पर डांस कर रहे हैं। उनकी पोस्‍ट के अनुसार यह वीडियो उस वक्‍त शूट किया गया जब वो रणविजय और अन्‍य टीम के साथ स्पिलिट्सविला (Splitsvilla) शो की शूटिंग के लिए जा रही थीं।

A post shared by Sunny Leone (@sunnyleone) on May 5, 2019 at 1:52am PDT

इस वीडियो को सनी के फैंस भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि सनी लंबे समय से बॉलीवुड से दूर हैं लेकिन अकसर टीवी शोज में दिखाई देती रहती हैं।

And it starts again! With Big little Bro @rannvijaysingha photo by @sartajsangha 📸 #SunnyLeone #SplitsvillaXII . . Check out more Behind the scenes on my account on @helo_indiaofficial