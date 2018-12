मुंबई। बिग बॉस सीजन 12 का फिनाले वीक चल रहा है। लेटेस्ट एपिसोड फैंस और घरवालों के लिए काफी शॉकिंग रहा, क्योंकि बिग बॉस अचानक ही मिड वीक एलिमिनेशन की घोषणा करते हैं। इसे सुनकर घरवाले हैरान हो जाते हैं। बिग बॉस बताते हैं कि सिर्फ पांच फाइनलिस्टों का ही आगे सफर जारी रहेगा। ऐसे में घर में बचे 6 सदस्यों में से एक सदस्य को घर से विदा लेना होगा। मिड वीक एलिमिनेशन में सुरभि राणा घर से बेघर हो जाती हैं। आपको बता दें सुरभि राणा ने बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी। वह रोमिल चौधरी के साथ घर में आई थीं।

सुरभि राणा के घर से बेघर होने पर कुछ लोग खुश हैं, वहीं कुछ लोग इसे शॉकिंग बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुरभि के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं।बता दें कि, 30 दिसंबर को बिग बॉस 12 खत्म हो जाएगा। इससे पहले शो में मिड वीक एविक्शन हुआ है। लेटेस्ट एपिसोड में करणवीर घरवालों को मिड वीक एलिमिनेशन के बारे में पढ़कर बताते हैं। यह सुन सभी घरवाले घबरा जाते हैं। इसके बाद सभी गार्डन एरिया में पहुंचते हैं, जहां एलिमिनेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है।

फिनाले में पहुंचे ये दो कंटेस्टेंट



एलिमिनेशन की प्रोसेस शुरू होते ही बिग बॉस दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत को फिनाले में पहुंचने वाले टॉप 2 कंटेस्टेंट घोषित करते हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट से उन दो कंटेस्टेंट का नाम लेने के लिए कहते हैं जो इस बार असुरक्षित हैं। ज्यादातर रोमिल और सुरभि का नाम लेते हैं। इसके बाद दोनों ने एलिमिनेशन से पहले इमोशनल स्पीच दी।

