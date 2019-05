एकता कपूर के प्रसिद्ध टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की 2' से हिना खान की विदाई की खबरें पहले ही आ गई थीं। अब शो उस दौर में पहुंच रहा है जब हिना के किरदार 'कोमोलिका' की मौत होगी। शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में वो सीन दिखाया गया है जिसमें कोमोलिका की मौत हो जाएगी। वो प्रेरणा को धक्का देना चाहती हैं लेकिन इस कोशिश में छत से नीचे गिर जाएगी। अनुराग, कोमोलिका को बचाने की भरसक कोशिश करेगा लेकिन सफल नहीं हो पाएगा।

