Previous

Next

2017 में फिल्मी दुनिया की सुर्खियां बनीं ये हस्तियां

संबंधित खबरें

2017 बीतने ही वाला है और हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड के बाज़ार में काफी हलचल हुई हैं। बहुत-सी अच्छी चीजों ने सुर्ख़ियां बटोरी तो कुछ सेलेब्स ऐसे भी थे जिनका हाथ कंट्रोवर्सीज़ ने थामा...

1. किरण खेर

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद किरण खेर ने हाल ही में चंडीगढ़ में हुए गैंगरेप पर एक विवादित बयान दिया जिसपर आम जनता और इंडस्ट्री के कई लोगों ने नाराज़गी जताई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के मोहाली इलाके में एक ऑटो ड्राईवर और उसके दो दोस्तों ने मिलकर एक 22 साल की लड़की के साथ रेप किया और उसे रिक्शे से बाहर फेंक दिया। इसपर किरण ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "जब लड़की को पता था कि रिक्शे में तीन आदमी हैं तो उसे उस रिक्शे में बैठना ही नहीं चाहिए था।" किरण के इस बयान पर कई पॉलिटिशियन ने नाराज़गी जताई और कहा कि किरण को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था बल्कि यह बताना चाहिए था कि लड़कियों की सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए।

VIDEO : इस सीन से पता लग जाएगा कि कितने बड़े एक्टर थे नीरज वोरा

2. कंगना रनौत

बॉलीवुड की टॉप कंट्रोवर्सी का हिस्सा बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भी है और वजह तो आप सभी जानते ही होंगे - नेपोटिज़म! करण जौहर के चर्चित शो 'कॉफ़ी विद करण' के मंच पर कंगना ने अपने तीखे शब्दों के बाण छोड़े और कहा कि करण बॉलीवुड के माफिया हैं और हमेशा स्टार किड्स को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने यह तक कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज़म यानी भाई-भतीजावाद को खूब बढ़ावा दिया जाता है और टैलेंटेड एक्टर्स सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। कंगना के इस बयान पर खूब बवाल मचा, साल ख़त्म होने आया मगर यह विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है।

3. सोनू निगम

सिंगर सोनू निगम ने भी इस साल विवादों के चलते सुर्ख़ियां बटोरने में कमी नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर 'अज़ान' को लेकर अपने पोस्ट के चलते उनके खिलाफ़ कई लोगों ने आवाज़ उठाई। सोनू निगम का पोस्ट था- "God bless everyone. I am not a muslim and I have to be woken up the Azaan in the morning. When will this forced religiousness end in India.” इस पोस्ट के बाद सोनू के खिलाफ़ फतवा भी जारी हुआ जिसके चलते उन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ा।

4. संजय लीला भंसाली-दीपिका पादुकोण-शाहिद कपूर-रणवीर सिंह

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' से जुड़ी कंट्रोवर्सी तो, शायद अगले साल तक चलेगी। करणी सेना के लोगों का फ़िल्म के सेट्स पर तोड़-फोड़ मचाना, SLB को मारना, दीपिका की नाक काट देने की धमकी और भी बहुत कुछ हुआ 'पद्मावती' को लेकर। इस फ़िल्म के खिलाफ कई मोर्चे निकले और हिंसा भी बढ़ी! नतीजा यह निकला कि यह फ़िल्म 1 दिसम्बर को रिलीज़ होने वाली थी जो अनिश्चित काल तक पोस्टपोन कर दी गई।

5. ज़ायरा वसीम

आमिर ख़ान के साथ फ़िल्म 'दंगल' में दिखाई दी गईं बेहतरीन एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम के लिए जहां क्रिटिक्स और आम जनता ने तारीफ़ों के पुल बांधे वहीं ज़ायरा को सोशल मीडिया पर जम्मू और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ़्ती से मिलने पर खूब ट्रोल किया गया। ज़ायरा को बॉलीवुड में काम करने के लिए इस्लाम धर्म के खिलाफ़ जाने वाले आरोप भी लगाए गए।

6. कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर

कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच की लड़ाई भी किसी कंट्रोवर्सी से कम नहीं थी। सेलेब्स के बीच हुई लड़ाइयों में कपिल-सुनील की लड़ाई ने पूरे साल बवाल मचा कर रखा। एक फ्लाइट में कपिल और सुनील के बीच बहस हुई और बात हाथापाई तक आ गई। इसके बाद सुनील ने कपिल का शो 'कॉमेडी नाईट विद कपिल' हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस लड़ाई के बाद दोनों कभी एक साथ नज़र नहीं आए हालांकि, सोशल मीडिया पर इन दोनो के बीच सबकुछ नार्मल सा होता दिखाई दे रहा है।

7. गुरमीत राम रहीम सिंह

संत गुरमीत राम रहीम ने भी इस साल अपने आपको चमकाए रखा, यह बात अलग है कि इनकी चमक की वजह इन पर लगे रेप और छेड़खानी के आरोप थे। इसके बाद इनके खिलाफ़ कई फ्रॉड केस भी दर्ज हुए हैं। बॉलीवुड को 'MSG: मेसेंजर ऑफ़ गॉड' जैसी फ़िल्में देने वाले राम रहीम इस समय जेल में हैं।