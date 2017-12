New Show: जनवरी में ही पहुंच जाएंगे 'जीजाजी' छत पर

#Repost @sabtv (@get_repost) ・・・ Chhat per jaana to ek bahana hai, Eliachi ko Jijaji ko sataana hai. 9th January raat 10 baje se #JijajiChhatPerHain. Dekhiyega jarur sirf SABTV per. @hibanawab

A post shared by Hiba Nawab (@hibanawab) on Dec 25, 2017 at 8:58pm PST