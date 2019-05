बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पर्दे पर भले ही परदे पर उतनी एक्टिव नहीं रहती हों लेकिन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आती हैं। अक्सर अपने फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं और इसके लिए मेहनत भी हो करती हैं। लेकिन फिलहाल उर्वशी ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसकी वजह से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। यूजर्स ने उन्हें फेक तक कहा।

उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो स्वीमिंग पूल के पास नजर आ रही हैं। मस्ती करते-करते उनका पैर फिसल जाता है और वो स्वीमिंग पूल में गिर जाती हैं। उर्वशी का ये वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि वो सच में स्वीमिंग पूल में गिरी हैं या जानबूझकर कूदी हैं। उर्वशी ने अपने इंस्टा पर इसे शेयर करते हुए लिखा है, ‘हेटर्स कहेंगे कि यह प्लान्ड था। जो भी हो, मैंने वाकई संडे को इंजॉय किया’। ख़ैर... फैंस को उर्वशी का ये वीडियो कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने इस वीडियो को फेक बताया। यूजर्स ने कमेंट किया ये एक प्री प्लान्ड वीडियो था। कुछ ने तो उर्वशी की एक्टिंग तक का मज़ाक उड़ा दिया। कुछ ने कमेंट किया, आप इतनी नकली एंक्टिंग करती हो इसलिए आपको काम नहीं मिलता।

View this post on Instagram

Haters will say its pre planned 😘✋🏻 however i was really enjoying myself & sunday. (Tag that evil friend )❌❌