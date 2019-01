मुंबई। मीटू अभियान के तहत हालही में फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी पर फिल्म 'संजू' में उनके साथ काम करने वाली महिला ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। हालांकि, फिल्म निर्माता ने इन आरोपों से इनकार किया है। हिरानी के वकील आनंद देसाई ने आरोप को झूठा, शरारतपूर्ण, लज्जाजनक और बदनाम करने वाला करार दिया है। हिरानी पर लगे आरोप से इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। वहीं, आलोक नाथ पर हैरेसमेंट का आरोप लगाने लेखिका विन्ता नंदा ने सबसे पहले इस पर अपना रिऐक्शन दिया है।

The latest on #MeToo is so disturbing. Who is it that women can trust? Can't deal with these words anymore " "At the outset, our client states that the allegations made against him are false, mischievous, scandalous, motivated and defamatory,"

