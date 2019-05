मुंबई। मुंबई एक्जिट पोल को लेकर सोशल मीडिया पर विवेक आनंद ओबराय द्वारा किए गए ट्वीट पर बवाल मच गया है। दरअसल, विवेक ने एक्जिट पोल को दर्शाती एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने खुद के साथ सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या तक का मजाक बना दिया। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) ने उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

Vivek Oberoi on notices by National Commission for Women & Maharashtra State Commission for Women: I'm waiting for National Commission for Women, State Commission for Women. I'd like to meet them, I'll also like to explain myself because I don't think I have done anything wrong. pic.twitter.com/yeqRFu6B1Y

— ANI (@ANI) 20 May 2019