Surat Video : सूरत में आग की लपटों के बीच जान बचाने के लिए कूदे छात्र, टीचर सहित 15 की मौत

सूरत। सूरत के सरथाना इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। यहां एक इमारत में आग लग जाने से जान बचाने के लिए भवन से कई छात्र कूद पड़े। फायर ब्रिगेड की कई गाडि़यां मौके पर पहुंची हैं।

इस आग में एक प्रारंभिक तौर पर एक टीचर सहित 15 छात्रों की मौत की खबर सामने आ रही है। जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से छात्र नीचे कूदे। हालांकि भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है।

4 लाख रु.मुआवजे की घोषणा, घटना की होगी जांच



गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने इस घटना में मारे गए बच्चों के परिवारों को भी 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

Gujarat CMO on fire at a coaching centre in Sarthana area of Surat: Chief Minister Vijay Rupani has ordered an investigation into the incident. CM has also declared financial help of Rs 4 lakh each to the families of children who died in this incident https://t.co/50oRpdmk5Y — ANI (@ANI) 24 May 2019

पीएम मोदी ने शोक संवेदना व्‍यक्‍त की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में हुए इस हादसे पर शोक संवेदना व्‍यक्‍त की है। उन्‍होंने कहा कि मेरी भावनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल जल्दी ठीक हो सकते हैं। उन्‍होंने गुजरात सरकार और स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।

Prime Minister Narendra Modi: Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected. (file pic) pic.twitter.com/STsVt9WclH — ANI (@ANI) 24 May 2019

प्राथमिक सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि सूरत के सारथाना इलाके की यह घटना है। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित इंस्टीट्यूट में लगी है।

Massive fire in Surat building, 15 dead Read @ANI Story | https://t.co/mFG15LmAfg pic.twitter.com/oVaYPSkf94 — ANI Digital (@ani_digital) 24 May 2019

कुछ बच्चों ने इस इमारत से कूदकर जान बचाई है। कुछ बच्चे इस हादसे में मारे भी गए हैं। अब तक करीब पांच बच्चों के शव निकाले जा चुके हैं।

Surat fire: Visuals of rescue operations underway at the site of the incident. #Gujarat pic.twitter.com/koHs359NM8 — ANI (@ANI) 24 May 2019

हालांकि अभी तक नामों की पहचान नहीं हो पाई है। यहां कोचिंग क्‍लास के दौरान यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार अभी तक 15 छात्रों की मौत की सूचना है।