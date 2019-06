अहमदाबाद। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान "वायु" को लेकर ताजा अपडेट आया है। इसके अनुसार यह तूफान अरब सागर में सुबह 3.30 बजे के आस-पास स्थिर था। यह जगह पोरबंदर से 130 किमी दूर है वहीं दीव से 240 किमी पश्चिम में थी।

हालांकि, गुरुवार को गुजरात के कच्छ व सौराष्ट्र के समुद्री तट से टकराने के पहले यह तूफान ओमान की ओर मुड़ गया। इसके बावजूद मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने तूफान को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है।

IMD: The very severe #CycloneVayu lay centered at 0330 hours IST of 14 June over northeast and adjoining eastcentral Arabian Sea. It remains practically stationary in last one hour about 240 km west of Diu (Gujarat) & 130 km nearly southwest of Porbandar (Gujarat). pic.twitter.com/updjRt0Pet

— ANI (@ANI) June 14, 2019