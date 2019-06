अहमदाबाद। गुजरात में एक भाजपा नेता की गुंडाई खुलकर सामने आई है। नरोडा विधायक बलराम थवाणी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बलराम अपने साथियों के साथ एक महिला को पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस महिला के साथ मारपीट हुई है वह भी राजनीति से जुड़ी है और NCP की नेता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला को कुछ लोगों द्वारा जमीन पर गिराकर उसे पीटा जा रहा है। वहीं विधायक भी जमीन पर गिरी महिला को लात मारते दिखाई दे रहे हैं।

वायरल वीडियो में महिला को जब पीटा जा रहा है तो एक आदमी उसे बचाने के लिए आता दिखाई दे रहा है, जिसने विधायक को पीछे से पकड़ने की कोशिश भी की। हालांकि इस दौरान महिला की जमकर पिटाई होती नजर आ रही है।

#WATCH BJP's Naroda MLA Balram Thawani kicks NCP leader (Kuber Nagar Ward) Nitu Tejwani when she went to his office to meet him over a local issue yesterday. Nitu Tejwani has registered a complaint against the MLA. #Gujarat pic.twitter.com/dNH2Fgo5Vw

वीडियो में नजर आ रही पीड़िता एनसीपी लीडर नीतू तेजवानी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वे स्थानीय मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक बलराम से बात करने पहुंची थी, तो बात शुरू होने के पहले ही बलराम ने उन्हें एक थप्पड़ मारा। इसके बाद उनके साथ के लोगों ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उनके मुंह पर पैर रखने के साथ ही उनके पेट पर भी खूब लातें मारीं।

Nitu Tejwani, NCP leader from Naroda: I had gone to meet BJP MLA Balram Thawani over a local issue but even before hearing me he slapped me, when I fell down he started to kick me. His people also beat up my husband. I ask Modi ji, how are women safe under the BJP rule? #Gujarat pic.twitter.com/PWUjekyyyC

