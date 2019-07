गांधीनगर। गुजरात में दो सीट के लिए हुए राज्‍यसभा चुनाव में विधायक अल्‍पेश ठाकोर व धवलसिंह झाला ने इस्‍तीफा दे दिया है। उन्‍होंने पहले क्रॉस वोट किया। बाद में विधानसभा से इस्‍तीफा दे दिया।

दोनों के इस्‍तीफे के बाद सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्‍या 69 रह गई जबकि भाजपा की सदस्‍य संख्‍या 100 है। सदन में बहुमत के लिए 92 सीट चाहिए।

गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह तथा अमेठी लोकसभा सीट से स्‍मृति ईरानी ने चुनाव जीतने के बाद राज्‍यसभा की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे दिया था।

शुक्रवार को इन सीटों के लिए हुए चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग के भय से कांग्रेस अपने सभी विधायकों को पालनपुर के बालाराम पैलेस ले गई थी। विधायक अल्‍पेश ठाकोर व धवलसिंह झाला ने कांग्रेस के व्‍हीप जारी करने के बावजूद मतदान के वक्‍त क्रॉस वोटिंग की।

Alpesh Thakor, Rebel Congress MLA from Radhanpur (Gujarat): I joined Congress trusting Rahul Gandhi, but unfortunately he did nothing for us. We were insulted again & again. So, I have resigned from the post of Congress MLA. pic.twitter.com/drekvSAKmT

