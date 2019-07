अहमदाबाद। विश्वकप के मैच जारी है और भारत ने इसके सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान के सिर पर टूनर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। जहां एक तरफ सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाले पाकिस्तन के मैच पर हैं वहीं एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाक टीम का समर्थन करते हुए पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रही है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमे नजर आ रही महिला गुजरात की बताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वीडियो इंग्लैंड में हुए पाकिस्तान के मैच का है और अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर अहमदाबाद के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि इसमें नजर आ रही महिला जहापुरा की है जो अहमदाबाद का मुस्लिम बहुल इलाका है। हालांकि, नईदुनिया इस दावे की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो वायरल होने और लोगों में गुस्से के बाद क्राइम ब्रांच ने इस महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। साथ ही कईं जगहों पर उसकी तलाश की है। इसके अलावा एक टीम ने इमिग्रेशन विभाग से भी मुलाकात की है। एक वरिष्ठ क्राइम ब्रांच अधिकारी के अनुसार यह संभव है कि महिला अहमदाबाद की हो और यूके में बसी हुई हो।

वायरल हो रहे वीडियो में महिला भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में पहुंची है और वहां मौजूद पाकिस्तान के समर्थक चाचा क्रिकेट के साथ तस्वीर लेती है। इस दौरान वो बताती है कि वो भारत से है। ज्यादा पूछे जाने पर वो बताती है कि वो गुजरात के अहमदाबाद शहर की है। इस पर चाचा पाकिस्तान कहते हैं कि वो एक बार अहमदाबाद जा चुके हैं। साथ ही तस्वीर लेने के बाद वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। लेखक तारीक फतेह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

Muslim woman from Ahmedabad, India repeatedly chants "Pakistan Zindabad" as she poses with 'Cricket Chacha' and Pakistani fans at the World Cricket Cup in England. "Pakistan will win against India," she gloats as she lets her guard down to reflect her true loyalty. pic.twitter.com/Fhzw9zSLDn

— Tarek Fatah (@TarekFatah) 3 July 2019