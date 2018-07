गुजरात में राजकोट-मोरबी हाइवे पर मंगलवार शाम को भीषण हादसा हुआ है। ट्रक से टक्‍कर के बाद एक कार में आग लग गई। इसमें छह लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप घायल हो गए हैं।

Gujarat: Six people have died, 3 injured after a car caught fire following a collision with a truck on Rajkot - Morbi Highway near Morbi district's Tankara town. pic.twitter.com/nHl2xlp0Cf

