गुजरात : भावनगर में बेकाबू ट्रक नाले में गिरा, 26 की मौत

भावनगर। गुजरात के भावनगर में एक बेकाबू ट्रक गहरे नाले में गिर गया। इस भीषण हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना मंगलवार सुबह लगभग साढ़े 7 बजे की है। बताया जा रहा है कि रंगोडा के पास यह तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। ट्रक में 60 से अधिक लोग सवार थे।

ट्रक के अंदर फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला। इस बीच दुर्घटना की खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य चला रही हैं।

#UPDATE: Total 26 people dead, 12 injured after a truck they were travelling in fell into a drain in Bhavnagar, says Police #Gujarat

— ANI (@ANI) 6 March 2018