सूरत। गुजरात में इन दिनों जहां शादियों की धूम है वहीं पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत का गम भी है। जहां एक तरफ लोग इन शहादतों को लेकर गुस्से में है और बदले की मांग कर रहे हैं वहीं इन शहीदों के परिजनों की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सूरत में 262 नवविवाहित जोड़ो ने शादी में मिले गिफ्ट और नकदी से शहीदों के परिजनों की मदद करने का फैसला किया है।

खबरों के अनुसार सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा हाल ही में सामुहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इस सामुहिक विवाह में 262 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। इस सामुहिक विवाह में जो भी तोहफे और नकदी एकत्रित हुई है उसे पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को देने का फैसला किया गया है। जानकारी के अनुसार यह रकम 61 लाख रुपए है।

सामुहिक विवाह में अपने जीवनसाथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करने से पहले नए जोड़ों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धंजलि दी। बता दें कि पिछले दिनों सूरत के एक हीरा व्यापारी ने भी अपनी बेटी की शादी में शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद दी थी।

Gujarat: Saurashtra Patel Seva Samaj organised a mass wedding in Surat y'day where 262 couples tied the knot. The gifts & money collected will be donated to families of the CRPF jawans who lost their lives in #PulwamaTerroristAttack on 14 Feb. More than Rs 50 Lakh was collected. pic.twitter.com/ePUKXeemXz

— ANI (@ANI) February 18, 2019