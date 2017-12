विजय रुपाणी ने दूसरी बार ली गुजरात CM के रूप में शपथ, 20 मंत्री भी शामिल

गांधीनगर। गुजरात में विजय रुपाणी ने सोमवार को गांधीनगर के सचिवालय मैदान पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। रुपाणी के बाद नीतीन पटेल ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बाद कुल 20 कैबिनेट व राज्यमंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पहले 9 कैबिनेट मंत्रियों को सपथ ग्रहण करवाई गई उनमें आरसी फालडू, भूपेंद्र चुडासमा, कैशिक पटेल, सैरभ पटेल, ईश्वर भाई परमार शामिल हैं। कैबिनेट मंत्रियों में 5 पटेल समाज के मंत्री बनाए गए हैं।

गांधीनगर सचिवालय मैदान पर आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साधु-संत मौजूद हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन मंच बनाए गए हैं जिन पर 30 केंद्रीय मंत्रियों को अलावा 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में साधु-संत मौजूद हैं।

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विजय रुपाणी व अन्य नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से सचिवालय तक रोड शो किया। इस रोड शो में पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे।

Prime Minister Narendra Modi waves to crowd gathered on his way from the airport in Ahmedabad pic.twitter.com/uXJ3u0UBhP

— ANI (@ANI) 26 December 2017