गांधीनगर: 26 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे विजय रुपाणी

गांधीनगर। विजय रुपाणी 26 दिसंबर को गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथग्रहण का ये कार्यक्रम गांधीनगर के सचिवालय ग्राउंड पर 26 दिसंबर यानि मंगलवार को सुबह 11 बजे होगा। विजय रुपाणी जहां मुख्यमंत्री रहेंगे, वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन पटेल डिप्टी सीएम रहेंगे।

Swearing in ceremony to take place at Gandhinagar Sachivalaya Ground on 26th December, 11 AM; Vijay Rupani set to become CM and Nitin Patel Deputy CM #Gujarat (File pic) pic.twitter.com/vBxEauvRty

— ANI (@ANI) 23 December 2017