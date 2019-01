आगर मालवा (शाजापुर)। मध्यप्रदेश सरकार के आगर मालवा के सालरिया स्थित गौ अभ्यारण्य में हालात अभी भी नहीं सुधर रहे। यहां गायों की लगातार मौते हो रही हैं। ताजा मामले में भी गौ अभ्यारण्य में 30 से 40 गाय मृत मिली है। इसके अलावा एक नवजात बछिया की एक आंख को कौए ने नोच खाने का मामला भी सामने आया है।

मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के एक दल ने सालरिया गौ अभ्यारण्य का दौरा किया तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां 30 से 40 गाय मृत हालत में मिली, वहीं एक बछिया की आंख भी कौए द्वारा नोचने की बात सामने आई। इस दल ने इस पूरे मामले का पंचनामा भी बनाया। गायों की मौतों के बारे में जब गौ अभ्यारण्य में मौजूद कर्मचारियों से पूछा गया तो चारे और घास की कमी की बात सामने आई। जिससे साफ है कि भूख के चलते यहां गायों की मौत हो रही है।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने यहां गौ अभ्यारण्य बनाया, लेकिन स्थापना के कुछ समय बाद ही ये गौ अभ्यारण्य बदहाल स्थिति में पहुंच गया। यहां गायों की लगातार मौतों के मामले सामने आते रहे हैं। पंचनामे में ये भी लिखा गया कि 30 से 40 गाय मृत पाई गईं और मृत गायों को गौ अभ्यारण्य के ट्रेक्टर द्वारा फेंक दिया गया।

भूरा और चारे की कमी के चलते गौ अभ्यारण्य में पिछले कुछ महीने से नई गायों की एंट्री पर रोक लगाई हुई है, बावजूद इसके गायों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा।

आपको बता दें कि आगर मालवा जिले की सुसनेर तहसील से 20 किमी दूर सालरिया गांव में 472 हेक्टेयर क्षेत्र में कामधेनु गौ अभ्यारण्य अनुसंधान और उत्पादन केन्द्र शुरू किया गया। उद्घाटन के केवल 5 महीने बाद ही फरवरी 2018 से नई गायों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई क्योंकि यहां गायों के लिए हरे चारे, भूसे और पानी की कमी हो गई।

गायों को ठंड से बचाएंगे

इधर आगर मालवा के कलेक्टर अजय गुप्ता के मुताबिक उन्हें 18 गायों के मरने की जानकारी मिली है। कलेक्टर के मुताबिक सभी मृत गायों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है और मौत के असल कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि मृत गायों से अन्य गायों में संक्रमण ना फैले। उन्होंने ये भी कहा कि गायों की मौत ठंड के कारण होने की जानकारी मिल रही है। यदि ऐसा है तो गायों को ठंड से बचाने के उपाय भी किए जाएंगे।

Madhya Pradesh: 18 cows died, allegedly due to cold in Agar Malwa. Ajay Gupta, Collector Agar Malwa says, "Postmortem of all the cows is being done. We're ensuring that the diseased cows do not lead to any further mortality. We're making arrangements to tackle the cold wave." pic.twitter.com/kkKQ9ATa2N

— ANI (@ANI) January 29, 2019