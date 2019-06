मुंबई/भोपाल। 2008 Malegaon Blast Case : 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में आज स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश हुईं। बता दें कि खराब सेहत का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुरुवार को मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें पेशी से छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। जिसके बाद आज वो पेशी के लिए मुंबई पहुंचीं है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए के स्पेशल जज ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से पूछा कि, "अब तक इस मामले में जितने भी चश्मदीदों के बयान हुए हैं, उसके मुताबिक एक बात साफ हुई है कि 29 सितंबर, 2008 के दिन एक धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इस बारे में आपका क्या कहना है ? इस पर साध्वी प्रज्ञा ने जवाब दिया कि, मुझे कुछ नहीं मालूम।"

वहीं सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ने उनसे पूछा कि, "क्या आपको ये पता है, ये आपके वकील ने बताया है कि अब तक इस केस में अभियोजन पक्ष ने कितने गवाहों का परीक्षण किया है? इस पर भी साध्वी ने एक ही जवाब दिया कि, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम।"

Malegaon blast case: Special NIA Judge asked Pragya Thakur 'All the witnesses who have been examined till now, it has transpired that there was a blast on 29th September 2008 in which several people died. What do you have to say?' To which she replied- 'I don't know.' https://t.co/gQINeqZ1Wl

