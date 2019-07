भोपाल। कांग्रेस में पदाधिकारियों के त्‍यागपत्र के दौर के बीच ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने भी पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव पद से इस्‍तीफा दे दिया है। सिंधिया ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

Jyotiraditya Scindia resigns as as General Secretary of All India Congress Committee (AICC). (File pic) pic.twitter.com/CSl1jVBL18

उल्‍लेखनीय है कि सिंधिया इस बार लोकसभा चुनाव में गुना सीट से पराजित हो गए हैं। कांग्रेस में राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी के इस्‍तीफे के बाद विभिन्‍न पदाधिकारियों ने त्‍यागपत्र दे दिया है।

Accepting the people’s verdict and taking accountability, I had submitted my resignation as General Secretary of AICC to Shri @RahulGandhi.

I thank him for entrusting me with this responsibility and for giving me the opportunity to serve our party.

— Jyotiraditya Scindia (@JM_Scindia) 7 July 2019