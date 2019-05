भोपाल। मध्यप्रदेश की अल्पमत कमलनाथ सरकार की स्थिरता को लेकर चल रही सियासी चर्चा के बीच बसपा विधायक रामबाई ने आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा की ओर से 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को गिराने के लिए भाजपा विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। रामबाई ने कहा कि वह पूरी तरह कमलनाथ के साथ हैं, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं।

Ramabai, BSP MLA: They (BJP) are making offers to everyone, only fools will come under their influence. I get phone calls offering both Minister berth & money but I have denied the offers. They are offering Rs 50-60 crore to a number of people. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/rP2ZgCKp2I

— ANI (@ANI) 27 May 2019