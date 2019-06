भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दस साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी विष्णुप्रसाद को पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार कर लिया है। उसे मोरटक्का के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित पर बीस हजार का इनाम घोषित किया गया था और अलग-अलग बीस टीमें उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई थीं। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही कि आरोपित के परिवार ने उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस की मदद की। जिसके बाद उसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जा सका।

आरोपित की गिरफ्तारी के वक्त का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें पुलिस उससे पूछताछ करती नजर आ रही है। आरोपित विष्णु प्रसाद मूल रूप से खंडवा का ही रहने वाला था।

आरोपित विष्णु प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद एएसपी( जोन-1) अखिल पटेल ने बताया कि, "हमने दुष्कर्म और हत्या के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पीड़िता के घर के पास ही रहता था। हमारी कोशिश होगी कि उसे महीने भर के भीतर सजा दिलाएं। ताकि ऐसे अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सके।"

Akhil Patel, ASP (Zone-I) Bhopal on rape of an 8-year-old girl: We have arrested the accused, the man used to live close to the victim's house. It will be ensured that he gets punishment within a month, so that it works as a deterrent. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/5WgfuOw1Bt

— ANI (@ANI) 10 June 2019