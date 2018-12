भोपाल/नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। बसपा की ओर से जारी प्रेस रिलीज में 2 अप्रैल 2018 को एससी-एसटी एक्ट 1989 को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर मुकदमे दायर किए गए, यदि उन्हें वापस नहीं लिया गया तो बसपा मध्यप्रदेश और राजस्थान में अपने बाहरी समर्थन के फैसले पर विचार करेगी।

गौरतलब है कि एट्रोसिटी एक्ट (एससी-एसटी एक्ट) में संशोधन के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान बसपा नेता-कार्यकर्ताओं सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। उस समय दोनों ही प्रदेशों में भाजपा का सरकारें थी। चूंकि अब राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों की प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है और बसपा ने बाहर से इन सरकारों को समर्थन दिया है। ऐसे में मांगे नहीं माने जाने पर बसपा ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी है।

मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 116 विधायकों की जरूरत होती है लेकिन कांग्रेस के 114 विधायक हैं। कांग्रेस को बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ। इसी तरह राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 199 पर चुनाव हुआ। 200 विधायकों के सदन में सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत होती है लेकिन कांग्रेस के 99 विधायक हैं और उसे बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है।

Bahujan Samaj Party (BSP) in a press release: We demand that cases filed during the ‘Bharat band’ held on 2 April 2018 for SC/ST Act 1989 in Rajasthan & Madhya Pradesh be withdrawn. If these demands are not met, we'll reconsider our decision to give outside support to Congress. pic.twitter.com/KCEOmzwra9

— ANI (@ANI) December 31, 2018