Swachh Survekshan 2018 : इंदौर फिर बना नंबर एक, भोपाल रहा नंबर दो

इंदौर। इंदौर ने एक बार फिर बाजी मारते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल रहा है। पिछले साल की रैंकिंग में भी इन्हीं दोनों शहरों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था। इस सूची में चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला है।

केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मंत्री ने अपने ट्वीट में इंदौर और भोपाल के लोगोंं को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। पुरी ने ये भी लिखा कि दोनों ही शहरों की जनता ने इस अभियान को जनआंदोलन में बदला और ये सफलता पाई।

Looking at the way citizens of big winning cities had turned Swachhata into a Jan Andolan, I am not surprised at the results. Congratulations #Indore & #Bhopal for a repeat performance at #1&2. Well done #Chandigarh for coming in 3rd.

Others will surely try & catch up next year. pic.twitter.com/M8PMQRn1QI

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 16 May 2018