भोपाल। जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के निर्णय के बाद मुख्‍यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि घोषणा से क्‍या होता है, जब पाकिस्‍तान के पीएम दोस्‍ती जता रहे हैं मोदीजी के साथ तो दाऊद इब्राहीम, मसूद अजहर और हाफि‍ज सईद को तत्‍काल भारत को सौंप देना चाहिये।

वहीं सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया कि यह लंबे समय से लंबित था। अब होना अच्‍छी बात है। यह बहुत पहले हो जाना था। अब चुनाव के समय यह हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव से कुछ लेना-देना है।

उल्‍लेखनीय है कि मसूद अब दुनियाभर में सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी के रूप में रूप में पहचाना जाएगा। साथ ही उसके ऊपर तमाम सारे प्रतिबंध भी लागू होंगे। जिससे आतंक पर लगाम लगेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को आतंक से लड़ने में भी मदद मिलेगी।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath on UNSC listing #MasoodAzhar as a Global Terrorist: It was long due, it is good that it has been done. This should have happened a long time ago. This has happened during elections, I don't know if this has something to do with the elections. pic.twitter.com/nYmmUEIENS

— ANI (@ANI) 1 May 2019