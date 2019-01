भोपाल। मंदसौर में भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रह्लाद बंधवार की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बड़वानी जिले के बलवाड़ी में भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में कूद गए हैं। भाजपा नेताओं की हत्या से आहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इन हत्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि, प्रदेश में अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार तत्काल अपराधियों को पकड़े। ऐसा नहीं होने की सूरत में उन्होंने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। वो यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि एक के बाद एक भाजपा नेताओं की हत्या होना वाकई गंभीर मामला है। कांग्रेस इसको सतही तौर पर लेकर क्रूर मजाक कर रही है। गृह मंत्री के गृह जिले में सरेआम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे को मार दिया गया।

वहीं उन्होंने मंदसौर में नपा अध्यक्ष प्रह्लाद बंधवार की हत्या को लेकर जो खुलासा हुआ है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा नेता प्रह्लाद बंदवार की 25 हजार रुपये के लिए हत्या का तर्क गले नहीं उतर रहा है। इसके पीछे किसी गहरे षड्यंत्र की आशंका है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपराधी बेखौफ हो गये हैं, लोग सरेआम मारे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस का नारा ‘वक्त है बदलाव का’ ऐसा ही वक्त लाने के लिए था?

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मंदसौर के मृतक भाजपा नेता प्रह्लाद बंधवार के घर पहुंचे। भाजपा नेता बंधवार के परिजनों ने इस हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने कहा कि, अगर इसकी जांच नहीं की गई तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।

Madhya Pradesh: BJP leader Kailash Vijayvargiya met the family of BJP leader Prahlad Bandhwar who was shot dead on 17 January in Mandsaur, Family says, "We demand a CBI investigation. If this is not investigated, then some other representative of the people can be targeted next." pic.twitter.com/TTrQMQU0JX

— ANI (@ANI) 20 January 2019