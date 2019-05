जबलपुर। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर चल रहा है। पार्टी के नेता खुलकर बदलाव की बात कर रहे हैं। इस बीच नेता पुत्रों ने भी कांग्रेस की हार पर बोलना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद और जबलपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे विवेक तन्खा के बेटे वरुण ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में वरुण तन्खा ने कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की बात कही है।

पेशे से वकील वरुण तन्खा ने ट्वीट में लिखा कि, "नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है। ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाकर हमें इस जनादेश को कमतर मानना नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव करे, ताकि मौजूदा राजनीति में वो बनी रह सके।"

The incredible mandate given to @narendramodi ji is of the ppl, by the ppl and for the ppl. Let's not trivialise it by alleging EVM hacking. It's time for @INCIndia to make serious leadership changes if it wants to remain relevant in today's politics. @VTankha.

