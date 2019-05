Jhabua Lok Sabha Elections 2019 : भीषण गर्मी से बचाने के लिए मतदानकर्मियों को बांटे प्‍याज

झाबुआ। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए 19 मई को मतदान कराया जाना है। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शनिवार को मतदान दलों को रवानगी के दौरान प्‍याज भी वितरित किए गए।

इसके पीछे कारण यह बताया गया कि गर्मी में मतदान प्रकिया संपन्‍न करवाने के दौरान कर्मचारियों का स्‍वास्‍थ्‍य न बिगड़े इस कारण प्‍याज दिया गया।

कलेक्‍टर प्रबल सिपाहा ने बताया कि मतदान कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए प्‍याज वितरित किए गए हैं। उन्‍होंने बताया कि हमारे कुछ सेक्‍टर अधिकारियों ने अपने स्‍तर पर यह काम किया है। उनका मानना है कि प्‍याज जेब में रखने से मतदान कर्मी भीषण गर्मी और लू से अपना बचाव कर सकेंगे।

Madhya Pradesh: Onions distributed to polling parties in Jhabua to help combat severe heat conditions.Collector says"Some of our Sector Officers distributed onions to polling parties in their own personal capacity as they believed onions help in combating heat if kept in pockets" pic.twitter.com/pwPPb7fuH7

