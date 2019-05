शाजापुर। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ इलाके की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये वही सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में इन 8 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रचार की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली हुई है। आज सुबह राहुल गांधी ने इस सीट से मशहूर भजन गायक कांग्रेस उम्मीदवार प्रह्लाद टिपानिया के समर्थन में शुजालपुर में सभा की। इस रैली में भी राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' वाले नारे से ही शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी के दिल में जरुर नफरत है, गुस्सा है। हमारा काम उस नफरत को मिटाना है। वो मुझ पर आक्रमण करते हैं, मेरे पिता, दादी और दादा के बारे में नफरत से बोलते हैं और मैं जाकर प्यार से उनके गले लग जाता हूं।

यहां उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही दो दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अब कर्ज से एमपी में किसी किसान की जान नहीं जाएगी। किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे। यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएगी। यहां वो कर्जमाफी के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधना नहीं भूले। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, उनके भाई और उनके गांव के किसानों का मध्य प्रदेश सरकार ने कर्जा माफ किया है। लेकिन वो किसानों को बहका रहे हैं।

इस सभा में राहुल का बड़ा जुदा अंदाज भी देखने को मिला। जब वो खुद मोबाइल हाथ में लेकर देवास-शाजापुर सीट से पार्टी उम्मीदवार प्रह्ललाद टिपानिया का भजन गाते हुए वीडियो बनाने लगे। उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि, मैंने आज हमारे देवास के कांग्रेस प्रत्याशी प्रह्लाद टिपानिया, जिन्हें लोग साहब बंदगी के नाम से भी जानते हैं उनका एक छोटा वीडियो बनाया। वो लोकगीतों के जरिए जनता से जुड़ते हैं। उनके प्रचार का स्टाइल बड़ा ही हटकर है। जिस वक्त राहुल गांधी ये वीडियो बना रहे है, खुद सीएम कमलनाथ, मंत्री जीतू पटवारी मंच पर मौजूद थे।

I shot this little video of Shri Prahlad Tipaniya, more familiarly known as Sahab Bandgi, our candidate in Devas, MP...







He uses folk songs to connect with the audience and his campaigning style is a treat to watch! pic.twitter.com/BgeMg4BLCm

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 11 May 2019