Congress President Rahul Gandhi in Neemuch, Madhya Pradesh: Modi ji aapne aam khana sikha diya, aapne kurta kaatna sikha diya, ab aap desh ko ye bata dijiye ki apne 5 saalon main Hindustan ke berozgaar yuvaon ke liye kya kiya? pic.twitter.com/jWorQgu2nV

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के रडार वाले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि, "नरेंद्र मोदी ने बालकोट एयरस्ट्राइक के दिन अफसरों और एयर चीफ मार्शल को कहा कि, ये हमारे लिए अच्छा होगा कि खराब मौसम में दुश्मन के रडार हमारे फायटर जेट्स को नहीं ढूंढ पाएंगे। नरेंद्र मोदीजी क्या भारत में जब भी बारिश होती है तो सारे एयरक्राफ्ट रडार की जद से बाहर हो जाते हैं?"

Congress President Rahul Gandhi in Neemuch, MP: Narendra Modi told officers and Air Chief of Air Force, "It'll be beneficial, radar won't be able to track aircraft in bad weather". Narendra Modi ji, whenever it rains in India, do all the aircraft disappear from the radar? pic.twitter.com/xsS1DDN2Oy

