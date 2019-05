Video Sadhvi Pragya Singh: साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताया, भाजपा बोली- माफी मांगे साध्वी

आगर मालवा (ब्यूरो)। साध्वी प्रज्ञा सिंह भारती को भले ही पार्टी ने 19 मई तक मौन रहने की सलाह दी हो लेकिन प्रज्ञा जब भाजपा के प्रचार पर निकली तो कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूकीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आतंकियों को पालने-पोसने का काम किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने नाथुराम गोड़से को देशभक्त बताया। साध्वी प्रज्ञा सिंह देवास संंसदीय सीट के आगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। उधर भाजपा ने साध्वी के इस बयान से किनार करते हुए साध्वी को इस बयान के लिए माफी मांगने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा प्रत्याशी महेंद्रसिंह सोलंकी के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आगर में रोड शो किया। साध्वी प्रज्ञा का जो अंदाज में भोपाल में नजर आया, ठीक वैसा ही भगवामय अंदाज यहां रोड शो में भी नजर आया। छावनी नाका चौराहे से रोड शो शुरू हुआ जो प्रमुख बाजार होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। यहां साध्वी ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया।

लेकिन रोड शो के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर आतंकियों को समर्थन करने का गंभीर आरोप लगाया। उनसे जाकिर नाईक के कांग्रेस सरकार आने पर भारत लौटने के बयान पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा - कांग्रेस हमेशा से ही आतंकियों को सम्मान देती आई है। कांग्रेस ने उनका साथ दिया है और देशभक्तों को प्रताड़ित किया है। कांग्रेसी नेता आतंकियों को कभी जी लगाकर संबोधित करते हैं, तो कभी साहिब कहते हैं। ये कांग्रेस का असल चरित्र है। उन्होंने कहा कि जनता इस चरित्र के बारे में सब जानती है और इस बार फिर जनता ही जवाब देगी। क्योंकि ये चुनाव देश भक्ति, देश की सुरक्षा, भगवा के सम्मान, नारी और सैनिकों के सम्मान का चुनाव है। साध्वी प्रज्ञा ने बंगाल की चुनावी हिंसा को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा- ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में जैसी अराजकता फैली है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया क्योंकि उन्हें ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है।

गोडसे को कहा देशभक्त

फिल्म अभिनेता कमल हासन द्वारा नाथुराम गोड़से को देश का पहला आतंकी बताने पर साध्वी प्रज्ञा से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा नाथुराम गोड़से देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। जो उन्हें आतंकवादी कहते हैं उन्हें इस चुनाव में जवाब मिल जाएगा।

#WATCH BJP Bhopal Lok Sabha Candidate Pragya Singh Thakur says 'Nathuram Godse was a 'deshbhakt', is a 'deshbhakt' and will remain a 'deshbhakt'. People calling him a terrorist should instead look within, such people will be given a befitting reply in these elections pic.twitter.com/4swldCCaHK

— ANI (@ANI) 16 May 2019

भाजपा बोली- सार्वजनिक रुप से माफी मांगे साध्वी

साध्वी के गोड़से को देशभक्त बताने वाले बयान पर दिल्ली तक हलचल मच गई। सियासी नुकसान देखते हुए भाजपा ने तुरंत साध्वी के इस बयान से किनारा किया। इतना ही नहीं पार्टी ने साध्वी को निर्देश दिए कि वो अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि पार्टी साध्वी प्रज्ञा के इस बयान का समर्थन नहीं करती, भाजपा इसकी निंदा करती है। पार्टी जल्द ही साध्वी प्रज्ञा से इस बारे में स्पष्टिकरण मांगेगी। साथ ही पार्टी चाहती है कि साध्वी अपने इस बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

GVL Narasimha Rao, BJP on Pragya Singh Thakur's statement "Nathuram Godse was, is & will remain a 'deshbhakt": BJP does not agree with this statement, we condemn it. Party will ask her for clarification, she should apologise publicly for this statement. pic.twitter.com/yBEs8nQoWW — ANI (@ANI) 16 May 2019

बता दें कि देवास संसदीय सीट के आगर विधानसभा में 7वें व अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होगा। यहां से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के सामने कांग्रेस के प्रहलाद टिपाणिया मैदान में हैं।