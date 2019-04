नई दिल्‍ली/भोपाल। भोपाल से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( 2008 Malegaon Blast Case) को बड़ी राहत मिली है । एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत हमारे पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है। इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।

एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि," सत्य तो सत्य होता है और जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है।"

NIA on Pragya Singh Thakur: At this juncture NIA cannot state that there is no prima facie case against the accused as NIA has not challenged the order(rejecting discharge of the accused) before High Court.

एनआई की स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, "इस वक्त एनआईए प्राथमिक तौर पर ऐसा कहने की स्थिति में नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई मामला है या नहीं, क्योंकि उसने प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव धमाका मामले में राहत दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं की है।

Special NIA Court: In ongoing elections this Court does not have any legal powers to prohibit anyone from contesting elections,It is job of electoral officers to decide. This court can't stop the accused number 1 from contesting elections, this application is negated https://t.co/00zQNRqxME

