java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: अब किसी भी कम्प्युटर-मोबाइल की सरकार कर सकती है जांच, जानिए इस फैसले से जुड़ी बड़ी बातें //www.jagranimages.com/naidunia/211218_arun_jailtley_for_spying.jpg विपक्ष ने मूलभूत अधिकारों के दमन का लगाया आरोप, जेटली बोले- गृह मंत्रालय का नया आदेश 2009 के नियम पर आधारित]]> national-mha-order-authorizing-agencies-for-purposes-of-interception-monitoring-of-information-2721435 विपक्ष ने मूलभूत अधिकारों के दमन का लगाया आरोप, जेटली बोले- गृह मंत्रालय का नया आदेश 2009 के नियम पर आधारित]]> National an hours ago CG : बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, 40 पेज की होगी कॉपी, अतिरिक्त नहीं मिलेगी //www.jagranimages.com/naidunia/211218_cg_board.jpg chhattisgarh/raipur-big-change-in-cg-board-exam-copy-of-40-pages-but-no-additional-copy-2721653 Chhattisgarh 55 min ago मध्य प्रदेश में ठंड ने किया बेहाल, पचमढ़ी में तापमान एक डिग्री //www.jagranimages.com/naidunia/211218_mp_cold_20181221_191442.jpg रात का तापमान गिरने से शुक्रवार सुबह यहां के मैदानों में गिरी ओस की बूंदें जम चुकी थीं।]]> madhya-pradesh/bhopal-cold-in-madhya-pradesh-temperature-in-pachmarhi-one-degree-2721575 रात का तापमान गिरने से शुक्रवार सुबह यहां के मैदानों में गिरी ओस की बूंदें जम चुकी थीं।]]> Madhya Pradesh 2 hours ago Box Office : 'ज़ीरो' आगे बढ़ेगी तारीफों के दम पर, पहले दिन यह है हाल //www.jagranimages.com/naidunia/211218_zero_fdfs.jpg पहले दिन दोपहर तक शाहरुख खान की फिल्म के हालात ठीक-ठाक ही हैं।]]> entertainment/box-office-zero-half-day-box-office-report-2721509 पहले दिन दोपहर तक शाहरुख खान की फिल्म के हालात ठीक-ठाक ही हैं।]]> Entertainment 4 hours ago Ind vs Aus: इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने तीसरे टेस्ट से पहले विराट को दी यह सलाह //www.jagranimages.com/naidunia/211218_team_india21_20181221_17274.jpg Ind vs Aus: माइक हसी ने कहा कि भारत को मेलबर्न टेस्ट में हार्दिक पांड्या को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए।]]> sports/cricket-ind-vs-aus-michale-hussey-advises-virat-to-consider-playing-hardik-pandya-in-melbourne-test-2721512 Ind vs Aus: माइक हसी ने कहा कि भारत को मेलबर्न टेस्ट में हार्दिक पांड्या को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना चाहिए।]]> Sports 4 hours ago Tandoor Murder Case: दोषी सुशील शर्मा 29 साल बाद जेल से आएगा बाहर //www.jagranimages.com/naidunia/211218_sushil_sharma.jpg दिल्ली तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है।]]> natio at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:153) at com.interwoven.livesite.model.property.DCRProperty.fetchDCRXML(DCRProperty.java:329) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.buildComponentTransformData(RuntimeComponent.java:316) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:367) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimeComponent.transform(RuntimeComponent.java:338) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.transformComponent(PageTokenVariableComponent.java:315) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.renderAndCache(PageTokenVariableComponent.java:147) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenVariableComponent.preRender(PageTokenVariableComponent.java:102) at com.interwoven.livesite.runtime.page.PageTokenContainer.preRender(PageTokenContainer.java:260) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:429) at com.interwoven.livesite.runtime.model.page.RuntimePage.transformAndOutput(RuntimePage.java:410) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.doOutputPage(RenderingManager.java:1249) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.renderPageGoal(RenderingManager.java:340) at com.interwoven.livesite.runtime.rendering.RenderingManager.render(RenderingManager.java:248) at com.interwoven.livesite.runtime.filter.LiveSiteFilter.doFilter(LiveSiteFilter.java:129) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:236) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:167) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:630) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:436) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:374) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:302) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:568) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:286) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:845) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) Caused by: org.dom4j.DocumentException: Error on line 1 of document : XML document structures must start and end within the same entity. Nested exception: XML document structures must start and end within the same entity. at org.dom4j.io.SAXReader.read(SAXReader.java:482) at com.interwoven.livesite.dom4j.Dom4jUtils.newDocument(Dom4jUtils.java:147) ... 46 more